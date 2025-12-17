SMI aktuell: SMI zum Start mit Abgaben

Am Mittwoch geht es im SMI um 09:13 Uhr via SIX um 0,24 Prozent auf 13 025,04 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,499 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,001 Prozent tiefer bei 13 056,67 Punkten, nach 13 056,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 024,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 058,54 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,763 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 12 597,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 998,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, wurde der SMI mit 11 740,52 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 12,05 Prozent zu Buche. Bei 13 199,05 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 1,58 Prozent auf 36,03 CHF), Swiss Life (+ 0,58 Prozent auf 899,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 591,20 CHF), Alcon (+ 0,35 Prozent auf 62,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 58,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sonova (-1,30 Prozent auf 204,30 CHF), Roche (-1,15 Prozent auf 316,70 CHF), Swiss Re (-0,77 Prozent auf 129,70 CHF), Sika (-0,74 Prozent auf 161,80 CHF) und Richemont (-0,71 Prozent auf 168,15 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 814 223 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 274,155 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

