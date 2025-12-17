SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Minus

So bewegte sich der SMI am dritten Tag der Woche letztendlich.

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,22 Prozent schwächer bei 13 028,62 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,499 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,001 Prozent leichter bei 13 056,67 Punkten in den Handel, nach 13 056,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 061,65 Punkte, das Tagestief hingegen 13 003,75 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,791 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 17.11.2025, einen Stand von 12 597,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der SMI-Kurs bei 11 998,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, betrug der SMI-Kurs 11 740,52 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 12,08 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,41 Prozent auf 63,36 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 79,36 CHF), UBS (+ 0,96 Prozent auf 35,81 CHF), Lonza (+ 0,92 Prozent auf 523,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,74 Prozent auf 900,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-4,92 Prozent auf 84,62 CHF), Holcim (-2,64 Prozent auf 75,16 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,88 Prozent auf 57,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,50 Prozent auf 173,45 CHF) und Swiss Re (-1,11 Prozent auf 129,25 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 558 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,155 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at