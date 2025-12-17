Schwacher Handel: SMI am Mittwochnachmittag leichter

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 13 044,95 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,499 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,001 Prozent schwächer bei 13 056,67 Punkten, nach 13 056,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 058,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 003,75 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,918 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 17.11.2025, einen Stand von 12 597,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 998,96 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 11 740,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 12,22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 1,44 Prozent auf 35,98 CHF), Alcon (+ 0,99 Prozent auf 63,10 CHF), Swiss Life (+ 0,92 Prozent auf 902,40 CHF), Nestlé (+ 0,75 Prozent auf 79,03 CHF) und Lonza (+ 0,54 Prozent auf 521,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-2,43 Prozent auf 86,84 CHF), Holcim (-1,50 Prozent auf 76,04 CHF), Swiss Re (-1,42 Prozent auf 128,85 CHF), Sonova (-1,40 Prozent auf 204,10 CHF) und Richemont (-1,18 Prozent auf 167,35 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 013 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,155 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at