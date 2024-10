Zurückhaltung in Zürich: SMI gibt am Nachmittag nach

Der SMI verbucht am Nachmittag Verluste.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,21 Prozent leichter bei 12 097,77 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,418 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,121 Prozent stärker bei 12 137,61 Punkten in den Handel, nach 12 122,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 150,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 085,24 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,533 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 964,71 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2024, den Wert von 12 151,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, lag der SMI bei 11 001,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,30 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 3,29 Prozent auf 116,25 CHF), Zurich Insurance (+ 0,86 Prozent auf 513,80 CHF), Roche (+ 0,41 Prozent auf 266,80 CHF), Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 556,00 CHF) und Givaudan (+ 0,07 Prozent auf 4 421,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Partners Group (-2,22 Prozent auf 1 255,50 CHF), Sika (-1,99 Prozent auf 255,80 CHF), Lonza (-1,92 Prozent auf 521,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,80 Prozent auf 49,05 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,43 Prozent auf 220,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 844 915 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,857 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,58 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

