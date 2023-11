Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,56 Prozent fester bei 4 356,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,795 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 4 335,78 Punkte an der Kurstafel, nach 4 331,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 357,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 335,78 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,413 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 024,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.08.2023, den Stand von 4 260,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, lag der Euro STOXX 50 noch bei 3 929,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 12,97 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 1,65 Prozent auf 129,86 GBP), SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 141,72 EUR), Siemens (+ 1,58 Prozent auf 150,00 EUR), Ferrari (+ 1,44 Prozent auf 334,96 EUR) und adidas (+ 0,99 Prozent auf 186,98 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-2,84 Prozent auf 33,02 EUR), Eni (-1,87 Prozent auf 14,66 EUR), UniCredit (-0,88 Prozent auf 24,68 EUR), Enel (-0,77 Prozent auf 6,37 EUR) und BASF (-0,35 Prozent auf 43,66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 241 060 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 358,427 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,59 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

