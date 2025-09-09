UniCredit Aktie
|66,52EUR
|0,45EUR
|0,68%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65,44 €
|
Abst. Kursziel*:
22,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,26%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
08.09.25
|STOXX 50 aktuell: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.09.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
05.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
04.09.25
|UniCredit- und Commerzbank-Aktien in Grün: UniCredit-Chef kündigt 30-Prozent-Anteil an Commerzbank an (dpa-AFX)