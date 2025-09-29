UniCredit Aktie

64,04EUR -1,36EUR -2,08%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 13:55:14

UniCredit Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor Quartalszahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank dürfte solide Erträge vorlegen, schrieb Delphine Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht aber davon aus, dass die Konsensschätzung für die Kernkapitalquote nach unten korrigiert werden muss./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
65,39 € 		Abst. Kursziel*:
19,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
64,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,80%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten