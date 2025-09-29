UniCredit Aktie
|64,04EUR
|-1,36EUR
|-2,08%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor Quartalszahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank dürfte solide Erträge vorlegen, schrieb Delphine Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht aber davon aus, dass die Konsensschätzung für die Kernkapitalquote nach unten korrigiert werden muss./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65,39 €
|
Abst. Kursziel*:
19,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,80%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
