UniCredit Aktie
|64,27EUR
|-0,22EUR
|-0,34%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 77,10 auf 80,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens rechnet mittelfristig mit einer starken Entwicklung der Einnahmen. Gestützt werde dies auch durch Internationalisierung des Lebensversicherungsgeschäfts und die Konsolidierung des Commerzbank-Anteils, schrieb Sofie Peterzens am Mittwochabend in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
80,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,11 €
|
Abst. Kursziel*:
25,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,41%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:30
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.09.25
|Zuversicht in Europa: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.09.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
23.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
23.09.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
19.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.mehr Analysen
|09.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|64,27
|-0,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|10:05
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:03
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:00
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:57
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|09:47
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|08:52
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|24.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)