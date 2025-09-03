UniCredit Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Unicredit auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Unicredit sei in attraktiven Märkten in Europa positioniert, er schätze zweistelliges Ergebniswachstum in den nächsten Jahren, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unicredit gehöre zu den profitabelsten und effizientesten Banken in Europa und überzeuge mit hohen Ausschüttungen./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

