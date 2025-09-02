UniCredit Aktie

66,33EUR -0,53EUR -0,79%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

02.09.2025 11:18:26

UniCredit Equal-weight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Equal-weight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Equal-weight 		Kurs*:
66,51 € 		Abst. Kursziel*:
11,26%
Rating update:
Equal-weight 		Kurs aktuell:
66,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
Analyst Name::
Alvaro Serrano 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

