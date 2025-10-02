UniCredit Aktie
|63,79EUR
|-1,03EUR
|-1,59%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,60 auf 80,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens gab ihren Schätzungen am Mittwoch in einem Ausblick auf den Quartalsbericht der Großbank am 22. Oktober den letzten Feinschliff. Sie hält es für möglich, dass die Jahresziele in Kürze aufgestockt werden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
80,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,32 €
|
Abst. Kursziel*:
25,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
