Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Montag letztendlich

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent fester bei 4 968,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,219 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,087 Prozent höher bei 4 959,24 Punkten in den Montagshandel, nach 4 954,94 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 930,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 976,67 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 738,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 979,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 144,43 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,09 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 0,92 Prozent auf 39,35 EUR), Stellantis (+ 0,86 Prozent auf 12,24 EUR), Siemens (+ 0,82 Prozent auf 184,38 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 3,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,61 Prozent auf 57,67 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,69 Prozent auf 467,00 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 200,30 EUR), Enel (-0,19 Prozent auf 6,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,17 Prozent auf 93,82 EUR) und Bayer (-0,12 Prozent auf 29,77 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 282 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330,649 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at