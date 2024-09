Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,96 Prozent höher bei 19 465,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 19 250,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 496,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 697,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 18 245,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 249,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 19 496,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 6,94 Prozent auf 67,78 EUR), Infineon (+ 6,72 Prozent auf 32,70 EUR), BASF (+ 6,59 Prozent auf 48,28 EUR), Siemens Healthineers (+ 5,11 Prozent auf 53,92 EUR) und Porsche (+ 4,47 Prozent auf 74,72 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Heidelberg Materials (-1,64 Prozent auf 98,90 EUR), Siemens Energy (-1,35 Prozent auf 32,90 EUR), MTU Aero Engines (-1,23 Prozent auf 281,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,42 Prozent auf 26,24 EUR) und Rheinmetall (-0,41 Prozent auf 482,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 604 437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 235,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 9,03 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at