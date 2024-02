Zuversicht in Frankfurt: SDAX im Plus

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 15:43 Uhr um 0,93 Prozent auf 13 824,98 Punkte an. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,853 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 13 741,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 697,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 741,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 847,50 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,703 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.01.2024, den Stand von 13 697,12 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 12 728,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, stand der SDAX noch bei 13 393,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,027 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 21,03 Prozent auf 22,13 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,39 Prozent auf 1,01 EUR), SGL Carbon SE (+ 4,00 Prozent auf 6,24 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,84 Prozent auf 5,36 EUR) und Salzgitter (+ 3,74 Prozent auf 26,06 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen KWS SAAT SE (-8,62 Prozent auf 47,15 EUR), METRO (St) (-7,13 Prozent auf 5,67 EUR), pbb (-2,91 Prozent auf 4,53 EUR), Fielmann (-1,59 Prozent auf 44,58 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-1,47 Prozent auf 26,85 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 541 086 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 11,310 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX präsentiert die Südzucker-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,54 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der pbb-Aktie an.

Redaktion finanzen.at