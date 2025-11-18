Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Fielmann-Performance im Blick
|
18.11.2025 10:03:39
MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Fielmann-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,65 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24,600 Fielmann-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 066,42 EUR, da sich der Wert eines Fielmann-Papiers am 17.11.2025 auf 43,35 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,64 Prozent erhöht.
Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
