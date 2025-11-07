RENK Aktie
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 29 164,88 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,435 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,279 Prozent stärker bei 29 040,45 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 959,63 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 025,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 174,14 Punkten lag.
MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 2,07 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 07.10.2025, einen Stand von 30 836,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 331,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der MDAX auf 26 529,40 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 13,40 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell KRONES (+ 8,70 Prozent auf 130,00 EUR), HOCHTIEF (+ 2,70 Prozent auf 281,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,11 Prozent auf 42,64 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,93 Prozent auf 68,55 EUR) und LANXESS (+ 1,88 Prozent auf 17,36 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-2,74 Prozent auf 17,06 EUR), Fielmann (-1,99 Prozent auf 44,40 EUR), Lufthansa (-0,62 Prozent auf 7,42 EUR), RENK (-0,37 Prozent auf 62,77 EUR) und CTS Eventim (-0,25 Prozent auf 79,10 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 183 559 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
MDAX-Fundamentaldaten
Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
