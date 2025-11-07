RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 07.11.2025 09:29:52

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Der MDAX bleibt auch am fünften Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 29 164,88 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,435 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,279 Prozent stärker bei 29 040,45 Punkten in den Freitagshandel, nach 28 959,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 025,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 174,14 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 2,07 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 07.10.2025, einen Stand von 30 836,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 331,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der MDAX auf 26 529,40 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 13,40 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell KRONES (+ 8,70 Prozent auf 130,00 EUR), HOCHTIEF (+ 2,70 Prozent auf 281,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,11 Prozent auf 42,64 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,93 Prozent auf 68,55 EUR) und LANXESS (+ 1,88 Prozent auf 17,36 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-2,74 Prozent auf 17,06 EUR), Fielmann (-1,99 Prozent auf 44,40 EUR), Lufthansa (-0,62 Prozent auf 7,42 EUR), RENK (-0,37 Prozent auf 62,77 EUR) und CTS Eventim (-0,25 Prozent auf 79,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 183 559 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten

Analysen zu RENKmehr Analysen

29.10.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 16,55 -4,97% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 42,52 1,72% Carl Zeiss Meditec AG
CTS Eventim 79,65 0,63% CTS Eventim
Fielmann AG 44,45 -1,44% Fielmann AG
HOCHTIEF AG 273,20 0,59% HOCHTIEF AG
KRONES AG 125,60 4,49% KRONES AG
LANXESS AG 17,36 2,66% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,33 -1,77% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,53 -0,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 64,67 3,55% RENK
RTL 32,85 0,92% RTL
thyssenkrupp AG 9,07 0,31% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,09 1,20% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 68,15 1,79% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 28 793,94 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen