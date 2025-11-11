Fielmann Aktie
MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fielmann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Fielmann-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fielmann-Aktie an diesem Tag 63,86 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fielmann-Aktie investiert, befänden sich nun 1,566 Fielmann-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,14 EUR, da sich der Wert einer Fielmann-Aktie am 10.11.2025 auf 44,15 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 30,86 Prozent.
Fielmann wurde am Markt mit 3,72 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
