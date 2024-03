Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,86 Prozent fester bei 3 449,35 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 527,119 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 420,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 449,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 415,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der TecDAX auf 3 400,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 3 324,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 3 222,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,75 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 6,76 Prozent auf 43,60 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 3,94 Prozent auf 27,94 EUR), EVOTEC SE (+ 2,15 Prozent auf 13,77 EUR), Nemetschek SE (+ 2,01 Prozent auf 92,18 EUR) und Nagarro SE (+ 1,98 Prozent auf 77,20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen QIAGEN (-1,99 Prozent auf 39,08 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,01 Prozent auf 37,40 EUR), AIXTRON SE (-0,74 Prozent auf 25,51 EUR), Siltronic (-0,59 Prozent auf 84,75 EUR) und PNE (-0,44 Prozent auf 13,58 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 643 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,427 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at