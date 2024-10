Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,07 Prozent fester bei 3 343,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 542,787 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,078 Prozent auf 3 338,43 Punkte an der Kurstafel, nach 3 341,04 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 333,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 351,48 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,338 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 09.09.2024, mit 3 259,63 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, stand der TecDAX bei 3 325,14 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, bei 2 974,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,568 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), Nordex (+ 2,21 Prozent auf 13,40 EUR), JENOPTIK (+ 1,99 Prozent auf 28,72 EUR), Sartorius vz (+ 1,06 Prozent auf 237,60 EUR) und CANCOM SE (+ 0,97 Prozent auf 27,04 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 14,78 EUR), EVOTEC SE (-1,03 Prozent auf 5,76 EUR), Siltronic (-0,76 Prozent auf 65,15 EUR), Siemens Healthineers (-0,74 Prozent auf 50,96 EUR) und SMA Solar (-0,40 Prozent auf 17,31 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 758 054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,650 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,14 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at