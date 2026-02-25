Zuversicht in London: FTSE 100 stärker

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,94 Prozent stärker bei 10 781,03 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,110 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 680,65 Punkten, nach 10 680,59 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 788,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 680,65 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,882 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 143,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 609,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 668,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,34 Prozent aufwärts. Bei 10 788,25 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 6,22 Prozent auf 42,83 GBP), HSBC (+ 5,95 Prozent auf 13,68 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,08) Prozent auf 36,84 EUR), StJamess Place (+ 4,96 Prozent auf 13,22 GBP) und Antofagasta (+ 4,65 Prozent auf 44,09 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Diageo (-6,56 Prozent auf 17,51 GBP), Haleon (-4,05 Prozent auf 3,89 GBP), ConvaTec (-2,55 Prozent auf 2,44 GBP), Croda International (-2,40 Prozent auf 31,35 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,94 Prozent auf 16,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 15 960 389 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 272,763 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at