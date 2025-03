Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,97 Prozent höher bei 42 934,24 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 17,688 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1,22 Prozent auf 43 040,30 Punkte an der Kurstafel, nach 42 520,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42 934,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 42 418,73 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,20 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 873,28 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 05.12.2024, mit 44 765,71 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.03.2024, den Wert von 38 585,19 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,28 Prozent zu. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41 844,89 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 2,53 Prozent auf 335,03 USD), Amazon (+ 1,96 Prozent auf 207,79 USD), Microsoft (+ 1,74 Prozent auf 395,38 USD), Amgen (+ 1,31 Prozent auf 316,27 USD) und Boeing (+ 1,27 Prozent auf 160,92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-1,81 Prozent auf 149,25 USD), Home Depot (-1,76 Prozent auf 354,70 EUR), IBM (-1,43 Prozent auf 249,59 USD), Apple (-0,36 Prozent auf 235,09 USD) und Johnson Johnson (-0,30 Prozent auf 164,93 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 33 438 413 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,314 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

