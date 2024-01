Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,19 Prozent fester bei 37 595,87 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,044 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 37 523,55 Zählern und damit 0,004 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (37 525,16 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 37 656,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 37 530,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,719 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 36 247,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33 739,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 704,10 Punkten auf.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,68 Prozent auf 229,55 USD), Salesforce (+ 1,66 Prozent auf 265,67 USD), Home Depot (+ 1,53 Prozent auf 351,49 USD), Microsoft (+ 1,13 Prozent auf 380,05 USD) und Walmart (+ 0,95 Prozent auf 160,83 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Intel (-1,35 Prozent auf 47,40 USD), Goldman Sachs (-0,91 Prozent auf 380,24 USD), American Express (-0,83 Prozent auf 185,22 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,79 Prozent auf 25,16 USD) und JPMorgan Chase (-0,61 Prozent auf 169,62 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 317 958 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,639 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,67 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at