Zuversicht in New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Im NASDAQ 100 ging es im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent aufwärts auf 22 237,74 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 22 279,69 Zählern und damit 0,402 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22 190,52 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 22 329,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 175,08 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 20 915,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20 287,83 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2024, bei 19 701,13 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 6,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22 329,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NVIDIA (+ 4,33 Prozent auf 154,31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,59 Prozent auf 143,40 USD), Microstrategy (+ 3,09 Prozent auf 388,67 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,34 Prozent auf 170,68 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,24 Prozent auf 171,49 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Paychex (-9,40 Prozent auf 137,94 USD), Automatic Data Processing (-4,24 Prozent auf 298,19 USD), Tesla (-3,79 Prozent auf 327,55 USD), DexCom (-3,30 Prozent auf 84,68 USD) und AppLovin A (-3,06 Prozent auf 338,80 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 72 160 105 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,111 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at