Zuversicht in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen mittags zu

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 0,52 Prozent auf 15 361,52 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,747 Prozent fester bei 15 396,13 Punkten in den Handel, nach 15 282,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15 430,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 265,66 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16 428,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 360,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 12 072,46 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 4,03 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nektar Therapeutics (+ 10,48 Prozent auf 1,37 USD), MicroStrategy (+ 9,04 Prozent auf 1 280,29 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 5,06 Prozent auf 29,90 USD), Ebix (+ 3,84 Prozent auf 0,67 USD) und Radcom (+ 3,82 Prozent auf 8,96 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Sify (-5,69 Prozent auf 1,16 USD), Landec (-5,23 Prozent auf 6,34 USD), Innodata (-4,83 Prozent auf 5,52 USD) und Ballard Power (-4,66 Prozent auf 3,48 CAD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 253 298 Aktien gehandelt. Mit 2,781 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 21,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at