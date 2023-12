Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstag.

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,11 Prozent auf 15 116,09 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,284 Prozent auf 15 142,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 099,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 15 150,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 104,48 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,582 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14 281,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.09.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 201,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, stand der NASDAQ Composite noch bei 10 213,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 45,53 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 150,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 25,00 Prozent auf 0,15 CHF), Sangamo Therapeutics (+ 13,63 Prozent auf 0,61 USD), Trinity Biotech (+ 12,56 Prozent auf 0,44 USD), Lifetime Brands (+ 7,93 Prozent auf 6,67 USD) und Dish Network (+ 6,23 Prozent auf 5,63 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ebix (-32,16 Prozent auf 1,16 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8,01 Prozent auf 0,09 USD), Donegal Group B (-7,13 Prozent auf 13,02 USD), Trend Micro (-6,18 Prozent auf 7 592,00 JPY) und Dixie Group (-5,88 Prozent auf 0,64 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 130 997 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite weist die Ebix-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die CRESUD-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at