Zuversicht in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen

Am Montag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,19 Prozent stärker bei 1 537,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 1 519,18 Punkte an der Kurstafel, nach 1 519,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 541,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 519,18 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 1 596,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 1 629,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der ATX Prime mit 1 475,27 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,92 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 8,61 Prozent auf 22,70 EUR), DO (+ 3,68 Prozent auf 112,60 EUR), Erste Group Bank (+ 2,79 Prozent auf 33,58 EUR), BAWAG (+ 2,36 Prozent auf 41,60 EUR) und CA Immobilien (+ 2,32 Prozent auf 30,85 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-3,52 Prozent auf 0,69 EUR), Frequentis (-2,45 Prozent auf 27,90 EUR), AMAG (-2,10 Prozent auf 28,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,09 Prozent auf 109,00 EUR) und UBM Development (-0,99 Prozent auf 20,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 580 767 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,766 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at