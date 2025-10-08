Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Erste Group Bank-Einstieg? 08.10.2025 10:04:30

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Erste Group Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,43 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Erste Group Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,648 Erste Group Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie auf 84,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 749,95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,99 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 33,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

22.09.25 Erste Group Bank Barclays Capital
04.08.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
17.07.25 Erste Group Bank Buy Deutsche Bank AG
12.06.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
08.05.25 Erste Group Bank add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 85,35 0,71% Erste Group Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Trotz fehlender Impulse: ATX baut Gewinne aus -- DAX legt zu-- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. In Fernost dominieren zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen