Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Lukrativer Erste Group Bank-Einstieg?
|
08.10.2025 10:04:30
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48,43 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Erste Group Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,648 Erste Group Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie auf 84,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 749,95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,99 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 33,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|85,35
|0,71%