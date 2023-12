Zuversicht in Zürich: SLI bewegt sich im Plus

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,18 Prozent fester bei 1 793,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 1 794,05 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,61 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 792,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 806,58 Punkten lag.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 2,70 Prozent zu. Der SLI wies vor einem Monat, am 14.11.2023, einen Stand von 1 698,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 746,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, betrug der SLI-Kurs 1 705,10 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 6,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 12,50 Prozent auf 2,14 CHF), Straumann (+ 10,65 Prozent auf 137,20 CHF), Sika (+ 7,05 Prozent auf 270,40 CHF), Geberit (+ 5,87 Prozent auf 545,00 CHF) und Swatch (I) (+ 4,46 Prozent auf 238,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swiss Re (-3,95 Prozent auf 96,48 CHF), Roche (-2,24 Prozent auf 247,00 CHF), Novartis (-2,05 Prozent auf 84,93 CHF), Zurich Insurance (-1,90 Prozent auf 445,10 CHF) und Givaudan (-1,82 Prozent auf 3 406,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 324 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,942 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at