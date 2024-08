Zuversicht in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SPI

So performte der SPI am Freitag zum Handelsende.

Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,33 Prozent fester bei 15 791,89 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,128 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,101 Prozent fester bei 15 756,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 740,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 15 866,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 746,78 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,87 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.07.2024, lag der SPI noch bei 16 033,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, wurde der SPI auf 15 477,38 Punkte taxiert. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.08.2023, den Stand von 14 629,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,39 Prozent nach oben. Bei 16 484,31 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Arundel (+ 46,91 Prozent auf 0,12 CHF), Curatis (+ 12,10 Prozent auf 6,30 CHF), Private Equity (+ 7,76 Prozent auf 72,20 CHF), Perrot Duval SA (+ 7,63 Prozent auf 63,50 CHF) und SHL Telemedicine (+ 6,96 Prozent auf 3,84 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen HOCHDORF (-7,05 Prozent auf 6,86 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,78 Prozent auf 0,40 CHF), Evolva (-3,85 Prozent auf 0,90 CHF), Banque Cantonale de Geneve (-2,75 Prozent auf 283,00 CHF) und Villars SA (-2,48 Prozent auf 590,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 089 417 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 250,049 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at