MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Siemens Energy und Delivery gesucht
DOW JONES--Extrem zurückhaltend präsentiert sich das europäische Börsengeschehen am Mittwochmorgen kurz nach Handelsbeginn. Denn der Tag steht im Zeichen des Abwartens auf die US-Notenbankentscheidung am Abend. Der DAX gibt 0,1 Prozent ab auf 24.134 Zähler, der Euro-Stoxx-50 notiert fast unverändert bei 5.717 Punkten. Erst um 20.00 Uhr MEZ wird Fed-Chef Jerome Powell den Zinsbeschluss bekannt geben. Noch wichtiger aber ist sein Ausblick auf das kommende Jahr. Angesichts der zuletzt stabilen US-Arbeitsmarktdaten gibt es wenig Gründe, einen klaren Zinssenkungspfad im Voraus anzukündigen. Zudem bewegt sich die Inflation klar über dem 2-Prozentziel der Notenbank.
Trotz eines erwarteten Zinsschritts um 25 Basispunkte wird daher von einer "hawkischen Zinssenkung" gesprochen. Dies erwartet auch Devisenanalystin Kristina Clifton von der CBA, da Powell versuchen dürfte, mit einer falkenhaften Botschaft diejenigen Mitglieder zu beschwichtigen, die eine Beibehaltung der Zinsen bevorzugt hätten. Mit Spannung wird daher auch auf den neuen "Dot Plot" gewartet, also die Zinsprognosen der einzelnen Fed-Mitglieder für die kommenden Monate. Schon am Nachmittag wird die Bank of Canada ihre Zinsentscheidung bekannt geben.
Leicht positive Nachrichten kommen aus China. Dort sind die Erzeugerpreise den zweiten Monat in Folge auf Monatssicht gestiegen. Dies könnten die ersten Zeichen sein, dass die Maßnahmen der Regierung zur Deflationsbekämpfung greifen.
Unternehmensnachrichten gibt es wenige. Mit Spannung wird auf die Konjunkturerwartungen der Chemie-Industrie vom Branchenverband VCI geschaut. Bei Bayer und BASF ging es zuletzt deutlich aufwärts mit der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung.
Gute Vorlagen des US-Wettbewerbers GE Vernova treiben Siemens Energy um 3,7 Prozent. Der US-Energie- und Windanlagenhersteller hat seinen Ausblick angehoben und will Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen. Die Aktien sprangen in der US-Nachbörse über 6 Prozent.
Delivery Hero springen sogar um 5,9 Prozent nach oben. Der Essenslieferant will den schwachen Aktienkurs mit Teilverkäufen des Unternehmens, Partnerschaften oder Ähnlichem verbessern. In einem Aktionärsbrief wurde mitgeteilt, man prüfe "strategische Optionen".
Bei Tui sind Händler mit den vorgelegten Geschäftszahlen zufrieden, man hätte sich jedoch eine höhere Steigerung der Winterbuchungen erhofft. Nach einem ersten Kursrutsch von 4 Prozent in der Spitze erholen sich die Titel auf minus 0,3 Prozent.
Bei der britischen Werbeagentur-Holding WPP setzt sich die Rally fort, nachdem am Vortag ein Milliardenauftrag gewonnen worden war. Marktteilnehmer setzen auf eine Trendwende der Aktie und lassen sie weitere 3,3 Prozent steigen. Auch Umstufungen sorgen für Kursausschläge, unter anderem geht es nach einer BNP-Hochstufung für Hochtief um 3,1 Prozent höher.
===
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 5.717,03 -0,0% -1,29 +16,8%
Stoxx-50 4.805,42 -0,0% -0,06 +11,5%
DAX 24.134,08 -0,1% -28,57 +21,4%
MDAX 29.678,33 -0,2% -50,72 +16,2%
TecDAX 3.581,34 -0,1% -2,45 +4,9%
SDAX 16.845,97 -0,1% -11,82 +22,9%
CAC 8.033,14 -0,2% -19,37 +9,1%
SMI 12.869,47 -0,5% -61,69 +11,5%
ATX 5.120,15 -0,2% -9,38 +40,0%
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:19 % YTD
EUR/USD 1,1649 +0,2% 1,1627 1,1625 +12,3%
EUR/JPY 182,45 +0,1% 182,35 181,16 +12,0%
EUR/CHF 0,9374 -0,0% 0,9375 0,9389 -0,1%
EUR/GBP 0,8745 +0,0% 0,8741 0,8729 +5,6%
USD/JPY 156,62 -0,1% 156,84 155,84 -0,3%
GBP/USD 1,3322 +0,2% 1,3300 1,3316 +6,3%
USD/CNY 7,0722 -0,0% 7,0740 7,0807 -1,9%
USD/CNH 7,0606 -0,0% 7,0629 7,0725 -3,7%
AUS/USD 0,6652 +0,1% 0,6643 0,6620 +7,3%
Bitcoin/USD 92.709,40 -0,2% 92.885,50 90.077,65 -1,8%
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 58,29 58,25 +0,1% 0,04 -18,8%
Brent/ICE 62,03 61,94 +0,1% 0,09 -17,1%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 4.204,40 4.208,43 -0,1% -4,03 +60,2%
Silber 61,48 60,68 +1,3% 0,80 +110,3%
Platin 1.438,51 1.458,14 -1,3% -19,63 +66,5%
Kupfer 5,25 5,24 +0,1% 0,01 +27,7%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|10,40
|-0,95%
|BASF
|43,28
|0,28%
|Bayer AG (spons. ADRs)
|8,70
|-0,57%
|Bayer
|36,76
|1,28%
|Delivery Hero
|22,57
|9,62%
|HOCHTIEF AG
|331,80
|4,14%
|Siemens Energy AG
|124,45
|5,65%
|TUI AG
|8,13
|-3,19%
|WPP 2012 PLC (spons. ADRs)
|21,25
|0,43%
|WPP 2012 PLC
|3,70
|2,78%
