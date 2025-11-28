HOCHTIEF Aktie
|298,20EUR
|0,60EUR
|0,20%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 158 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tom Zhang passte seine Schätzungen für die europäischen Infrastrukturwerte Hochtief, ACS und Sacyr am Freitag an seiner Einschätzung nach durchweg ordentliche Quartalsberichte an. Bei Hochtief hob er das starke Wachstum der Tochter Turner Construction hervor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
298,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,04%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
298,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,10%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Aktien von HOCHTIEF, Heidelberg Materials & Co.: Deutsche Bau- und Baustoffunternehmen reagieren positiv - Das sind die Gründe (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.25
|MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|297,80
|0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|27.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|27.11.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research