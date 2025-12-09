HOCHTIEF Aktie

320,60EUR -1,20EUR -0,37%
HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

09.12.2025 11:35:18

HOCHTIEF Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 305,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Market-Perform
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
305,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
319,40 € 		Abst. Kursziel*:
-4,29%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
320,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,65%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:35 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
HOCHTIEF AG 320,60 -0,37% HOCHTIEF AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:32 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
11:18 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
11:17 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11:17 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
11:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
10:54 Unilever Overweight Barclays Capital
10:53 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:43 Apple Neutral UBS AG
10:43 Bilfinger Neutral UBS AG
10:27 Unilever Underperform RBC Capital Markets
10:27 NVIDIA Outperform Bernstein Research
10:05 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09:52 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
09:43 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:42 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
09:30 BAT Underperform RBC Capital Markets
09:29 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09:28 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:18 Ferrari Overweight Barclays Capital
09:14 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
09:13 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09:12 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:57 Ströer Buy Deutsche Bank AG
08:54 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:52 BMW Buy Deutsche Bank AG
08:48 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
08:24 RELX Buy Deutsche Bank AG
08:09 Nike Outperform RBC Capital Markets
08:09 adidas Outperform RBC Capital Markets
08:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
08:09 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:57 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
