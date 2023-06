NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 62 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seiner Kürzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Brauereikonzerns in diesem Jahr reflektiere er die Schwäche im Geschäft mit Bud Light, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nordamerika-Geschäfts werde derzeit mit dem 8,3-fachen des erwarteten Ebitda bewertet. Dies sei zwar nicht sehr anspruchsvoll, aber auch nicht ein so großer Abschlag, wie man erwartet haben könnte. Außerhalb der USA stehe AB Inbev auf einem festeren Fundament./ajx/ag



