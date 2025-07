NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry nannte am Donnerstag gleich drei Gründe, trotz des herausfordernden zweiten Quartals für den Flugzeugbauer optimistisch zu bleiben. Zum einen seien dies deutlich bessere Erstflugdaten. Zum anderen hob er seine Schätzungen für die Verteidigungsausgaben, wenn auch erst für den späteren Verlauf in diesem Jahrzehnt. Und drittens sei die Aktie im bisherigen Jahresverlauf längst nicht so deutlich gestiegen wie die Kurse von Branchenkollegen wie Boeing, Safran oder Rolls-Royce./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 06:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 06:48 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.