NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf das womöglich bald von der Wettbewerbsbehörde eingeläutete Kartellrechtsverfahren gegen den Online-Einzelhändler skeptisch. Der Fall dürfte sich seiner Meinung nach äußerst schwierig erweisen. Es würde eine Reihe von Präzedenzfällen eingeführt, die auch für andere Unternehmen gelten würden. Auch gehe es um schon lange bestehende Praktiken im US-Online-Handel, die für das dortige Einkaufserlebnis von zentraler Bedeutung seien./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:41 / EDT



