FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AMS-Osram mit "Buy" und einem Kursziel von 2,50 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte die Einstufung "Hold" gelautet. Nachdem der Sensorenspezialist seine große Refinanzierung Ende 2023 erfolgreich abgeschlossen habe, könnten sich die Anleger darauf freuen, dass sich das Management auf die Trendwende konzentriere, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach besteht ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Rentabilität des Unternehmens wegen der Auswirkungen von Veräußerungen und Kostensenkungsmaßnahmen. Das Juwel in der Krone bleibe der Bereich Auto-LED/la/gl



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.