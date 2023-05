MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Add" mit einem Kursziel von 1,15 Euro belassen. Analyst Andre Remke geht in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion davon aus, dass sich die rückläufige Entwicklung des operativen Ergebnisses in den kommenden Quartalen fortsetzen sollte. Der nachlassende Druck auf die Mieteinnahmen im Hotelgeschäft könne die steigenden Kosten nicht ausgleichen. Der Bestand liquider Mittel sei indes mit drei Milliarden Euro weiter solide./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 08:41 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





