HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Astrazeneca vor detaillierten Daten zu Dato-DXd bei einer bestimmten Art von Lungenkrebs auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analystin Luisa Hector blieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie vorsichtig hinsichtlich der Aussage des Pharmakonzerns, dass die Daten zum Gesamtüberleben "klinisch bedeutsam" seien. Die Aussage könnte sich auf eine kleinere Untergruppe beziehen, schrieb sie und verweist auf mehr Details am 9. September auf der Weltkonferenz zu Lungenkrebs WCLC in San Diego./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





