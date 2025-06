NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat ABB vor den am 17. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Er sehe noch keine Anzeichen einer Erholung, schrieb Alasdair Leslie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Dynamik im Geschäftsbereich Elektrifizierung (EL) dürfte positiv bleiben, doch die unsichere Konjunktur dürfte die Erholung im (nicht-elektrischen) kurzzyklischen Bereich, insbesondere in der Robotik und Fertigungsautomation (RA), weiter verzögern. Er sieht das Risiko, dass der Industriekonzern beim Wachstum enttäuschen könnte und gebe den Aktien von Legrand und Schneider den Vorzug, wenn es um das Wachstumsthema Elektrifizierung gehe. Rexel und Siemens seien zu bevorzugen, wenn man von der kurzzyklischen Erholung profitieren wolle./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 18:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 18:04 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.