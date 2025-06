NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der monatliche Jefferies-Tracker für die Mittelzuflüsse in offene Fonds und börsengehandelte Indexfonds (ETF) mit Sitz in Europa, europäische Aktienfonds und Schwellenländer-Anleihefonds belege für den Mai die höchsten Zuflüsse seit Januar 2018, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu habe es nach einem schwierigen April wieder Zuflüsse in aktive Anleihefonds sowie in Schwellenländer-Anleihefonds gegeben. Die Mittelzuflüsse in passive Aktienfonds wertet die Expertin sowohl für die ETF-Plattform Xtrackers von DWS als auch für Amundi positiv./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 04:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 04:09 / ET





