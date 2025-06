FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich des Besuchs eines Diabeteskongresses in Chicago mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis zog in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung eine gemischte Bilanz. So seien Studiendaten zu Cagrisema insgesamt solide ausgefallen, und das Interesse der Teilnehmer daran sei sehr hoch gewesen. Daten zu Amycretin aber seien nicht so gut gewesen./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 08:13 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.