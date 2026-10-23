AXA Aktie

41,95EUR -0,24EUR -0,57%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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23.10.2026 14:33:21

AXA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Das Engagement des Versicherers in den unter Druck stehenden französischen Staatsanleihen erscheine beruhigend überschaubar und sei geringer, als die jüngsten Kursschwankungen vermuten ließen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein größeres Risiko sei hingegen das Engagement
im Bereich der Schadenversicherung im Zusammenhang mit den jüngsten Waldbränden, Stürmen sowie den Unruhen in Frankreich./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,25 € 		Abst. Kursziel*:
27,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,15%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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23.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 42,20 0,02% AXA S.A.

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14:55 KRONES Kaufen DZ BANK
14:54 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:54 Roche Outperform RBC Capital Markets
14:53 arGEN-X Kaufen DZ BANK
14:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:53 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
14:52 Nestlé Kaufen DZ BANK
14:52 RENK Kaufen DZ BANK
14:51 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14:50 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:50 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
14:49 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
14:42 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:41 VINCI Buy Deutsche Bank AG
14:41 Sartorius vz. Buy UBS AG
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14:40 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
14:40 Roche Buy UBS AG
14:40 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
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14:39 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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14:33 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
14:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
14:33 Hermès Outperform Bernstein Research
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14:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
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