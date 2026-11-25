AXA Aktie
|45,27EUR
|0,06EUR
|0,13%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Wachstum bei Axa XL dürfte auch 2027 und 2028 gering ausfallen, sollte aber durch ein relativ starkes Wachstum in allen anderen Sparten des Versicherers mehr als ausgeglichen werden, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Axa-Aktie biete derzeit einen attraktiven Bewertungsabschlag zum Wettbewerber Allianz./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,49 €
|
Abst. Kursziel*:
69,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,09%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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|AXA Buy
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|17.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|29.01.25
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Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|45,32
|0,24%
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|Deutsche Bank AG
|12:15
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|12:13
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|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
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|11:25
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|RBC Capital Markets
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|11:18
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|09:31
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