AXA Aktie
|46,60EUR
|-0,59EUR
|-1,25%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die jüngsten Neunmonatszahlen des Versicherers hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick hätten die Franzosen trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen bestätigt. Für Axa spreche weiterhin, dass die Aussichten für das Gewinnwachstum (EPS) ähnlich wie für höher bewertete Konkurrenten seien./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46,71 €
|
Abst. Kursziel*:
11,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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|AXA Outperform
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|10.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|46,68
|-1,08%
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|DZ BANK
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
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|09:41
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|09:40
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|09:40
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|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
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