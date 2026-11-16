AXA Aktie

46,60EUR -0,59EUR -1,25%
AXA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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16.11.2026 19:16:36

AXA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die jüngsten Neunmonatszahlen des Versicherers hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Ausblick hätten die Franzosen trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen bestätigt. Für Axa spreche weiterhin, dass die Aussichten für das Gewinnwachstum (EPS) ähnlich wie für höher bewertete Konkurrenten seien./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46,71 € 		Abst. Kursziel*:
11,33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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AXA S.A. 46,68 -1,08% AXA S.A.

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12:46 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:44 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:40 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
12:19 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11:52 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
11:50 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:49 Brenntag Neutral UBS AG
11:47 pbb Buy Warburg Research
11:46 Bechtle Buy Warburg Research
11:44 CANCOM Hold Warburg Research
11:44 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:43 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:24 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
11:22 OHB Buy Deutsche Bank AG
11:20 NVIDIA Buy UBS AG
09:57 BBVA Hold Deutsche Bank AG
09:56 Santander Buy Deutsche Bank AG
09:55 Sixt Buy Deutsche Bank AG
09:54 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:52 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
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