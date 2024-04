HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte träge ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das Unternehmen mittlerweile mit Blick auf die Chemienachfrage, insbesondere in China, durchaus "etwas Licht am Ende des Tunnels sehen"./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





