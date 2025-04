NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Die Profitabilität der spanischen Großbank habe sich weiter verbessert, schrieb Analyst Inigo Vega in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn habe die Konsensschätzung um elf Prozent übertroffen. Dazu hätten bis auf die Türkei alle Geschäftsregionen beigetragen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 03:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 03:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.