BBVA Aktie

22,69EUR 0,12EUR 0,53%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 14:16:06

BBVA Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 24,10 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichte nach dem dritten Quartal dürften weiter solide Fundamentaldaten belegen, bei allerdings steigenden Risiken, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montag in ihrem Ausblick zu spanischen Banken. Vorsichtige Zielsetzungen könnten die Resultate überschatten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Equal Weight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
24,20 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
22,34 € 		Abst. Kursziel*:
8,33%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
22,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,65%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Analysen
14:16 BBVA Equal Weight Barclays Capital
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 22,68 0,49% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Aktuelle Aktienanalysen

20:49 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
18:58 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
18:54 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:50 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
16:13 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:54 Santander Buy UBS AG
15:54 National Grid Sell UBS AG
15:53 NORMA Group Kaufen DZ BANK
15:48 Novartis Neutral UBS AG
15:15 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:25 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:23 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
14:20 Santander Overweight Barclays Capital
14:19 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:16 DHL Group Overweight Barclays Capital
14:16 BBVA Equal Weight Barclays Capital
12:44 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
12:43 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
12:39 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
12:38 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
12:35 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:34 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:34 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
12:33 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12:33 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
12:31 PNE Buy Warburg Research
12:30 Wacker Neuson Buy Warburg Research
12:29 Dürr Buy Warburg Research
12:25 Apple Neutral UBS AG
12:22 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:20 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:19 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:19 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:00 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:43 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
10:46 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
10:32 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:19 ABB Market-Perform Bernstein Research
10:12 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:53 BASF Outperform Bernstein Research
08:51 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:50 Linde Outperform Bernstein Research
08:47 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen