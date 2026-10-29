BBVA Aktie

21,71EUR -0,70EUR -3,12%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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29.10.2026 12:46:55

BBVA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BBVA nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das leicht besser als erwartet ausgefallene Vorsteuerergebnis der spanischen Bank verdanke sie einem höheren Zinsüberschuss, den höhere Rückstellungen nur teilweise zunichtegemacht hätten, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21,50 € 		Abst. Kursziel*:
11,63%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 21,63 -3,48% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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