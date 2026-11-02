BBVA Aktie
|21,62EUR
|0,61EUR
|2,90%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das schwächelnde Geschäft auf dem Heimatmarkt Spanien habe zu leichten Abwärtskorrekturen seiner Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2027 und 2028 geführt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 12:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20,90 €
|
Abst. Kursziel*:
8,61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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29.10.26
|BBVA-Aktie sinkt dennoch: Mehr verdient als erwartet (dpa-AFX)
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29.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankensektor schwächelt - BBVA und ING verfehlen Erwartungen (dpa-AFX)
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|Ausblick: BBVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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27.10.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|21,62
|2,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital