BBVA Aktie
|24,77EUR
|-0,36EUR
|-1,43%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Zinserhöhungszyklus nehme der Wettbewerb um Einlagegelder in Spanien wieder zu, schrieb Miruna Chirea in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sieht ihn aber nicht systemweit, sondern vor allem zwischen den Neobanken und Bankinter, Sabadell und der ING. Die größten Banken verfügten über üppige Liquidität und favorisierten Prämien für Gehaltskonten gegenüber höheren Einlagezinsen. Die höchsten Zinsen böten die Neobanken. Insgesamt sieht Chirea die Caixa im aktuellen Umfeld in Spanien am besten dastehen. Sie bevorzugt aber auch die BBVA und setzt dabei vor allem auf das Mexiko-Geschäft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
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|09.09.26
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|09.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|24,77
|-1,43%
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|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
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|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
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|17.09.26
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|Nike Neutral
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